Berufsschule für EU-Schwerpunkt ausgezeichnet

Fächerübergreifende Schwerpunkte zum Thema EU wurden von den Jugendlichen und dem Lehrpersonal gemeinsam umgesetzt. Unter anderem stellte sich der ehemalige. EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer der Diskussion mit den Schülern. Mit Fragen zu den Themen Green Deal, Aufgaben der EMA/ECDC, Solidarität in der EU etc. beschäftigten sich die frisch gebackenen Botschafter in Workshops und Projektarbeiten. Eine mehrtägige Exkursion der 3. Großhandelsklasse im März 2023 nach Brüssel wird den vorläufigen Höhepunkt der Aktivitäten bilden.

