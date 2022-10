Das Erasmus-Förderprogramm der EU nützen viele Studenten und meist höhere Schulen für Austauschprogramme und Auslandsaufenthalte in den Mitgliedsländern. Weniger in Anspruch genommen wird es von Berufsschulen und Lehrlingen. Die Welser Berufsschule 3 in der Carl-Blum-Straße möchte hier einer der Vorreiter sein. "Wir sind eine sehr diverse Schule mit vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund und sind auch stolz darauf.