Berufsschule 3 fördert internationalen Austausch

Die Berufsschule Wels 3 gab Lehrkräften aus Spanien einen Einblick in den Unterricht und den Schulalltag in Österreich.

Die Berufsschule 3 für kaufmännische Berufe in Wels ist Botschafterschule der EU und nimmt auch am Erasmus+-Programm teil. Dieses Programm ermöglicht es Lehrkräften aus europäischen Ländern, internationale Erfahrungen zu sammeln und das Schulsystem in anderen Ländern aus erster Hand zu erleben. Im laufenden Schuljahr haben Berufsschuldirektor Karl Kammerer und sein Team bereits Lehrerinnen und Lehrer aus Deutschland und Spanien begrüßt. Während ihres Aufenthalts erhielten die Lehrkräfte einen Einblick in den Unterricht verschiedener Fächer. Die Welser Berufsschule konnte so auch ihre Partnerschaften mit dem Beruflichen Schulzentrum Pfarrkirchen und der IES Antonio Machado Alcalá de Henares vertiefen. "Wir freuen uns als Gastgeber darauf, zur internationalen Zusammenarbeit im Bildungsbereich beizutragen und Lehrkräften sowie Lehrlingen bedeutsame Erfahrungen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu bieten", sagt Direktor Kammerer.

