Berliner starten in Wels mit 60 E-Scootern durch

In der Welser Innenstadt sind sie seit zwei Wochen omnipräsent: die türkisen E-Scooter, die seit 4. Mai zu einem prägenden Teil des Straßenbildes geworden sind. 60 Stück wurden auf mehrere Plätze der Stadt verteilt. Die mehr als 20 Kilogramm schweren Geräte gehören der Berliner TIER Mobility GmbH, die mit Einverständnis der Welser Stadtpolitik den mit reinem Öko-Strom angetriebenen E-Scootern zum Durchbruch verhelfen soll.

Mehrere Anläufe anderer Unternehmen gab es bereits: "Das waren lokale Anbieter, die mit ihren Konzepten nicht erfolgreich waren", sagt Daniel Fuchs-Bauer von der Wiener Niederlassung des 2018 in Berlin gegründeten Startups. Inzwischen seien Einwohner von 56 europäischen Städten mit E-Scootern des Berliner Unternehmens unterwegs.

Anders als bei bisherigen Modellen werden die Fahrzeuge abends nicht mehr eingesammelt: "Wir tauschen nur noch die Batterien und erledigen an Ort und Stelle Wartungsarbeiten", sagt Fuchs-Bauer. Man sei gekommen, um zu bleiben, betont der aus Gmunden stammende Firmensprecher: "Unser Ziel ist eine langfristige Partnerschaft. In der Bundeshauptstadt arbeiten wir beispielsweise mit den Wiener Linien zusammen."

Für die Benützer funktioniert die Inbetriebnahme der bis zu 20 km/h schnellen Scooter über eine App, die man sich kostenlos herunterlädt. "Der Grundpreis, um den Scooter zu entsperren, beträgt einen Euro. Wenn man ihn bewegt, erhöht sich die Benützungsgebühr um 20 Cent pro angefangene Minute", erklärt Fuchs-Bauer.

Nach zwei Betriebswochen in Wels zieht Fuchs-Bauer eine erste Bilanz: "Wir sind in den Markt mit sehr niedrigen Erwartungen eingestiegen. Die intensive Nutzung vom Start weg hat uns überrascht." Konkrete Zahlen werden nicht genannt. Um eine E-Scooter-Flotte rentabel betreiben zu können, müsse jedes Fahrzeug drei bis viermal täglich in Betrieb genommen werden: "Dort sind wir noch nicht ganz. Es sieht aber schon recht gut aus", betont der Unternehmenssprecher.

Grundsätzlich gelten für E-Scooter dieselben Verkehrsregeln wie für Radfahrer. Das Abstellen auf dem Gehsteig ist erlaubt, wenn dieser 2,5 Meter Breite überschreitet. Der ideale Abstellplatz für einen E-Scooter sei das Ende oder der Anfang von Parkstreifen, empfiehlt Fuchs-Bauer.

Menschen in systemrelevanten Berufen werden seit kurzem mit Freifahrten belohnt. Den Link zur Anmeldung findet man unter https:/www.tier.app/de/heroes