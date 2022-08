Bereits 25.000 Besucher im Marchtrenker Bad

Seit dem Saisonbeginn Mitte Mai wurden bereits knapp 25.000 Badegäste gezählt. Seit diesem Jahr gibt es auch einige Neuerungen in der Freizeiteinrichtung: Zum einen wurde in ein Nachhaltigkeitsprojekt mit Photovoltaikanlage und Wärmepumpen investiert, um das Wasser zu erwärmen und in den Übergangszeiten auch das angrenzende Freizeitzentrum mit Strom zu versorgen. Zum anderen wurden als zusätzliche Attraktionen eine Bocciabahn errichtet sowie drei Slacklines direkt im Freizeitgelände gespannt.

50-Jahr-Jubiläum

2023 wird das 50-jährige Bestehen des Bades gefeiert, die Renovierungsarbeiten werden deshalb fortgesetzt. Die Stadt freut sich über Ideen und Anregungen, die direkt im Freibad und online gesammelt werden.