Bereits 14 Mal die Welt mit Carsharing-Autos umrundet

Im Schnitt wird ein privates Fahrzeug weniger als eine Stunde pro Tag genützt, die restliche Zeit ist es ein "Stehzeug". Als Alternative dazu bietet sich das Autoteilen an. In der E-Carsharing-Region Wels sind in Gunskirchen, Bad Wimsbach, Krenglbach, Marchtrenk, Thalheim, Sattledt und Wels mittlerweile 15 Elektrofahrzeuge im Einsatz. Rund 300 Haushalte nutzen das Angebot bereits und sparen zum Teil das Zweitauto ein. Die Initiativen arbeiten seit diesem Jahr enger zusammen, haben einen Infofolder über das E-Carsharing präsentiert und ein Gewinnspiel veranstaltet, bei dem Jahresmitgliedschaften gewonnen werden konnten.

In den Mitgliedsgemeinden durften sich sieben Gewinnerinnen und Gewinner nun über eine zusätzliche Weihnachtsüberraschung freuen. Sie wurden bei der Verlosung gezogen und wussten die richtige Antwort auf die Gewinnfrage. Gefragt war die gesamte zurückgelegte Distanz aller Carsharing-Elektroautos im Raum Wels. Mit mehr als 560.000 Kilometern haben diese bisher schon 14 Mal die Welt umrundet. Die Initiatoren der E-Carsharing-Region Wels freuen sich über das große Interesse und hoffen auf weitere e-mobile Klimaschützer in den Gemeinden.