Benzin im Grundwasser: Anrainer von Magistrat im Unklaren gelassen

Bereits seit Oktober des Vorjahres kämpfen Hydrologen gegen eine Grundwasserverseuchung in Wels-Neustadt an. Wie erst jetzt bekannt wurde, entstand im Einfüllbereich einer Turmöl-Tankstelle ein Leck. Hunderte Liter Benzin vermischten sich mit dem Grundwasser. Eine genaue Menge wurde nicht genannt. Die Behebung des Schadens dauert an.