Belohnung für eifrige Müllsammler

Die Alkovner Bauernschaft startete im Frühjahr eine Plakataktion, um auf die Problematik der Müllverschmutzung auf Wiesen und Feldern hinzuweisen. Bei einer Flurreinigungsaktion, an der drei Kindergärten und zwei Schulen teilnahmen, wurden rund 500 Kilo Abfall gesammelt. Den engagierten Helfern in den Schulen übergaben Vertreter der Alkovner Ortsbauernschaft nun 500 Euro, die in Form von Bauernladen-Gutscheinen auf die teilnehmenden Einrichtungen aufgeteilt wurden. Im Bild v. l.: Claudia Ritzberger (Bauernladen), Michaela Lehner (Ortsbäuerin), Margit Lindinger (Leiterin Gemeindekindergarten), Florian Hörtenhuber (Ortsbauer)