Beliebteste Vornamen sind Anna und David

1983 Welser Neugeborene zählte im Vorjahr die Statistik. Das sind um 39 weniger als im Jahr davor. Bei den Mädchen war Anna mit 18 Nennungen der beliebteste Vorname, gefolgt von Hanna, Lea und Emma (je 15 Mal).

Bei den Buben lag 2020 David mit 26 Nennungen knapp vor Jakob (25) und Maximilian (23), der noch 2019 führte. Der 2019 ebenfalls führende Lukas kam diesmal auf Rang fünf, der damals drittplatzierte Fabian nur auf Rang elf.

Eine Auswertung anhand des Kriteriums Hauptwohnsitz Wels sei nicht möglich, betont man am Magistrat. Damit rücken in Wels gängige Vornamen wie Mohammed und Fatima in der Statistik nach hinten.

Aufgrund von Corona dürften viele Paare ihre Hochzeiten verschoben haben. Die Zahl der Trauungen ist 2020 auf 290 (2019: 335) gesunken. Die Altersspanne der Brautpaare reichte dabei von 18 bis 80 Jahren, der größte Altersunterschied zwischen einem frischvermählten Ehepaar betrug 40 Jahre. Deutlich gestiegen ist die Zahl der eingetragenen Partnerschaften, und zwar von sieben auf 15. Seit Anfang 2019 stehen beide Möglichkeiten sowohl hetero- als auch homosexuellen Paaren offen.

Den schon erwähnten 1983 Neugeborenen standen im Vorjahr 757 Sterbefälle gegenüber (2019: 705). Die deutliche Übersterblichkeit dürfte auf Corona zurückzuführen sein.