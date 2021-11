OÖN-Leser Helmut H. ist sauer. "Darf man einen eingezeichneten Wanderweg einfach umackern? In Krenglbach ist das so", machte der Welser seinem Ärger Luft, nachdem er am Wochenende während einer Wanderung auf dem Krenglbacher Höhenweg plötzlich nicht mehr weiterkonnte. Aus einem zwei Meter breiten Wiesenstreifen wurde ein Acker: "Wir haben uns dann ganz am Rand des Feldes mehr recht als schlecht durchgekämpft", schildert der Pensionist.