Beitrag für die Bildungsvielfalt

Die private Bildungseinrichtung informiert Eltern am 10. und 17. Juli, jeweils von 13.30 bis 14.30 Uhr, über die Angebote und das pädagogische Konzept.

Kürzlich waren Bürgermeister Andreas Rabl und Stadträtin Margarete Josseck-Herdt zu Gast. Der Besuch zeige die gute Kooperation zwischen dem Träger der Da Vinci Akademie und der Stadt Wels, so Vertreter der Bildungseinrichtung. Die beiden Stadtpolitiker sprachen von einem gelungenen Konzept, das die pädagogische Vielfalt in Wels unterstreiche. "Die Pädagogen der Da Vinci Akademie helfen den Kindern in einer einzigartigen Art und Weise ihre Fähigkeiten und Stärken zu entdecken und sich frei zu entfalten", sagten Rabl und Josseck-Herdt. Die Stadträtin betonte, dass die Stadt höchst daran interessiert sei, dass die Da Vinci Akademie Kinder im Kindergarten und der Krabbelstube aufnehme, weil der Bedarf speziell für unter 3-Jährige sehr groß ist.

