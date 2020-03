Beim Welser Halbmarathon werden trotz Coronavirus 1300 Läufer erwartet

WELS. Trotz aller Einschränkungen und Unsicherheiten wegen des Coronavrius wird der 29. Welser Halbmarathon am Sonntag, 15. März (10.00 Uhr) , plangemäß stattfinden. Organisatorin Eva Kroboth rechnet mit 1300 Startern. Die Behörden haben die sportliche Großveranstaltung dennoch im Visier. "Ja, wir sind von der Polizei bereits gefragt worden, ob Italiener am Start sein werden", bestätigt Hauptorganisatorin Eva Kroboth vom Welser Turnverein 1862. "Das Stadtpolizeikommando hat dann unsere Starterliste dem Gesundheitsministerium übermittelt. Doch bislang haben sich eh keine Italiener angemeldet", sagt sie, "aber zwei Chinesen wollen starten."

Die allgemeine Unsicherheit habe sich bislang nicht auf die Anmeldezahlen niedergeschlagen, betont Kroboth. Sie rechnet heuer mit 1300 Läufern am Kurs an der Traun. Damit liegt man bei den Zahlen der vergangenen Jahre. Gelaufen werden drei Distanzen: der Halbmarathon mit 21,1 Kilometer, die Dritteldistanz eww Powerrun mit 7,1 Kilometer und der Felbermayr Frauenlauf mit 5 Kilometer.

Die Großveranstaltung wird aus sportlicher Sicht heuer aufgewertet: Erstmals geht es auch um die Landesmeistertitel im Halbmarathon. Für jeden Läufer gibt es auf Wunsch erstmals eine 15 Minuten lange, regenerative und kostenlose Massage. Ein großes Team der Sporttherapie Wels macht dies möglich.

Laufen für den guten Zweck

Einmal mehr zählt für Eva Kroboth und ihre Co-Hauptorganisatorin Barbara Trilsam auch der soziale Aspekt: Pro Starter geht ein Euro an das Kinderschutzzentrum Tandem in Wels. Die beiden Power-Frauen freuen sich auch auf eine Premiere der besonderen Art: Ein Bus des neuen Welser Vereins "Rollende Engel" macht Station. Gründer Florian Aichhorn und seine Freunde wollen schwerkranken Menschen ihre letzten Wünsche erfüllen – und die Öffentlichkeit informieren und um Unterstützung bitten.

Holter mit größtem Firmenteam

Das größte Firmenteam stellt am kommenden Sonntag Hauptsponsor Holter mit mehr als 100 Läuferinnen und Läufern.

Mit annähernd so vielen Laufbegeisterten wird das Team von BRP-Rotax am Start sein. Die Motorenschmiede feiert übrigens in diesem Jahr ihren 100 Geburtstag.

Ein treuer Teilnehmer des Halbmarathons ist der Welser Sparkassendirektor Robert Reif: "Ich werde auch heuer wieder dabei sein." Auch viele seiner Kollegen werden wieder ihre sportlichen Leistungen unter Beweis stellen.

Anmeldung unter www.wels-halbmarathon.at

