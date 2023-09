Beim Überholen Auto touchiert: 22-jähriger Biker in Pettenbach verletzt

Vermutlich aufgrund eines Überholmanövers kam es am Freitag kurz nach 16.30 Uhr zum Unfall auf der B120 in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf): Ein 22-jähriger Motorradfahrer touchierte dabei das Auto eines entgegenkommenden 72-Jährigen. Beide sind aus dem Bezirk Wels-Land. Der 72-Jährige konnte nach seinen Angaben den Zusammenstoß mit dem überholenden Motorradlenker nicht mehr verhindern. Er verriss das Lenkrad nach rechts und kam in einem angrenzenden Feld zu stehen. Der 22-jährige Biker stürzte und schlitterte über die Fahrbahn. Er wurde unbestimmten Grades verletzt, von der Besatzung des Notarzthubschraubers Martin 3 erstersorgt und ins Klinikum Wels geflogen. Der 72-Jährige blieb unverletzt.

