Beim Landesturnfest in Wels zeigten Oberösterreichs Turnvereine Präsenz

Die jüngsten Teilnehmer waren zehn, der älteste 80 Jahre alt: Am Wochenende war Wels der Schauplatz des 16. Landesturnfests des Österreichischen Turnverbands Oberösterreich. Mehr als 1000 Teilnehmer von 32 Vereinen stellten in den verschiedenen Einzelbewerben und Mannschaftswettkämpfen im Gerätturnen, in der Leichtathletik und im Schwimmen ihr Können unter Beweis.

Die Gastgeber vom Welser Turnverein 1862 (WTV) stellten nicht nur ihr organisatorisches Können unter Beweis: Vor allem die Jugend machte der Stadt in den Wettkämpfen alle Ehre. Armin Gumpetsberger, Alexander Pfaffenbauer, Ida Höfer und Marcel Strasser erreichten in ihren jeweiligen Altersklassen den ersten Platz in der Einzelwertung.

Sebastian Lehner erreichte sogar die höchste Punktezahl von allen Turnern und wurde Jugendturnfestsieger. Insgesamt nahmen für WTV 72 Mitglieder in drei großen Mannschaften teil. Mehr als 120 freiwillige Helfer des Vereins sicherten den reibungslosen Ablauf der sportlichen Großveranstaltung.

