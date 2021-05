In den weiterführenden Schulen beginnt heute der Präsenzunterricht. Um Abstand zu halten, waren die Klassen 13 Wochen lang geteilt. Mit Einsetzen des schulischen Normalbetriebes ist ein höheres Verkehrsaufkommen zu erwarten. Das Mobilitätsteam des Gymnasiums Wallererstraße rief daher einen Aktionstag ins Leben, der mehr Bewusstsein für das Radfahren schaffen soll. "Wir möchten die Kinder dazu bewegen, nachhaltig in die Schule zu kommen", sagt Hannes Müller, Professor am Gymnasium.