Bei Schlägerei Mann mit Messer bedroht: Polizei bittet um Hinweise

Die Beamten waren kurz vor zwei Uhr früh zu der Schlägerei alarmiert worden, in die fünf Männer verwickelt gewesen sein sollen. Ein 32-Jähriger gab an, dass es zu einer Auseinandersetzung mit drei Männer südländischen Aussehens gekommen sei, die daraufhin auf einen 50-Jährigen losgegangen sein sollen. Der 32-Jährige kam dem 50-Jährigen zu Hilfe und wurde dabei mit mehreren Faustschlägen verletzt. Als er begann sich zu wehren, sollen die drei Unbekannten ein Messer gezückt und ihn damit bedroht haben. Der 32-Jährige versuchte die Situation zu beruhigen, die drei Männer flüchteten in Richtung Stadtplatz. Sie konnten bei der sofort eingeleiteten Fahndung nicht gefunden werden.

Die Polizei bittet nun Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Wels Innere Stadt unter 059133/4192 zu melden.