Oh, wie prachtvoll, oh, wie schön. Hinter den mächtigen Mauern eines Bauernhofes in Waizenkirchen versteckt sich die vermutlich größte private Krippenschau Österreichs. Das Anwesen gehört Franz (83) und Augustine "Gusti" Aichinger (80), die ihre Wohnräume in ein Museum umgestaltet haben.