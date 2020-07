"Bei der Feuerwehr abgelehnt": Welser löste 19 Mal falschen Brandalarm aus

Der Mann wurde am Donnerstag in Wels festgenommen und in die Justizanstalt gebracht. Er soll im vergangenen Jahr 19 mal vorsätzlich Brandmeldeanlagen betätigt haben. Dabei wurden diese zum Teil beschädigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Im Zuge einer Hausdurchsuchung stellte die Polizei Beweismittel, darunter bei den Taten getragene Kleidung und eine Gesichtsmaske, sicher. Bei der Einvernahme zeigte sich der 29-Jährige umfangreich geständig. Als Motiv gab er an, er habe sich früher einmal bei der Feuerwehr beworben und sei ohne Angabe von Gründen abgelehnt worden. Außerdem sei er bei seinen Taten betrunken gewesen.

