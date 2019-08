Bei Brand in Peuerbacher Kinolokal wurde zum Glück niemand verletzt

Vermutlich durch eine defekte Fritteuse ausgelöst, kam es am Mittwoch gegen 21.20 Uhr zu einem Brand in dem Imbisslokal des Peuerbacher Kinogebäudes. Zu der Zeit befanden sich die Kinobesucher in den Sälen, sodass nur die beiden Kellner im Lokal waren. Obwohl sie sofort versuchten, das Feuer mithilfe einer Löschdecke einzudämmen, griffen die Flammen rasch auf die Einrichtung des Lokals über.

Drei Feuerwehren waren im Löscheinsatz, da es zu massiver Rauchentwicklung gekommen war. Eine Evakuierung der Kinosäle war jedoch nicht notwendig.

"Wir wollten keine Panik bei den Gästen erzeugen, denn das Kino war gut besucht und eine Massenpanik kann schnell ausarten", erklärt Wolfgang Eder, Kommandant der Feuerwehr Peuerbach. Das Feuer sei durch Abschottungstüren eingedämmt worden, sodass sich der Rauch nicht im restlichen Gebäude ausbreiten konnte.

"Die Kinobesucher haben erst am Ende der Filme von dem Einsatz erfahren", sagt Eder. Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das Feuer und sorgten mittels Ventilatoren für eine umfangreiche Belüftung. Nach Filmende wurden die Besucher durch den Hinterausgang ins Freie geleitet. Verletzt wurde zum Glück niemand.

