Bei Arbeiten in Hartkirchner Schule Fingerkuppe abgetrennt

Bei Arbeiten an einer Stiege kam es am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in einer Schule in Hartkirchen (Bezirk Eferding) zu dem Unfall: Bei Montagearbeiten wurde mit einem Spezialkran ein Stiegen-Fertigmodul beim Abgang in den Keller montiert, eingewiesen durch den Polier.

Der Polier hatte den 54-jährigen kroatischen Staatsbürger aus dem Bezirk Grieskirchen laut Polizei mehrfach darauf hingewiesen, dass er beim Versetzen des Stiegenteils seine Hände wegnehmen müsse. Als der Kranfahrer das Teil abstellte, wurde dem 54-Jährigen allerdings die Fingerkuppe des rechten Mittelfingers abgequetscht.

Nach der Erstversorgung wurde der Arbeiter ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht.

