Behinderungen durch Bauarbeiten

Für die Abwasserentsorgung wird am Westring und in der Marie-Valerie-Straße für voraussichtlich zwei Wochen zwischen der Salzburger Straße und dem Kreisverkehr Europastraße die Straße aufgegraben. Stadteinwärts ist eine Sperre vorgesehen. Die Zufahrt zur Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Graz und zu den Firmen Let’s Doit, Strabag, Adenbeck und Forstinger bleibt von der Salzburger Straße Kommende immer frei. Für die Fernwärmeversorgung wird an der Kreuzung Kreuzweg und Schulstraße gearbeitet. Der Durchzugsverkehr bleibt während der Bauarbeiten gesperrt. Die Grabungsarbeiten sollen nach drei Wochen wieder beendet werden. Für die Dauer der Arbeiten bleiben die Zu- und Abfahrten für den Anrainer- und Anliegerverkehr gestattet.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.