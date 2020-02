Begeisterte Schüler auf der Theaterbühne

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

GRIESKIRCHEN. Mit „Biedermann und die Brandstifter“ hat Max Frisch eine beißende Parabel über menschliche Anpassung, politische Ignoranz und fehlende Zivilcourage geschrieben. Junge Talente der Theatergruppe StagE5, die aus Schauspielgruppe des Gymnasium Körnerstraße Linz unter der Leitung von Liane Lagerstorfer-Locker hervorgegangen sind, haben dieses nach wie vor aktuelle Stück am BORG Grieskirchen mit großem Erfolg aufgeführt. Anschließend gab es für die BORG-SchülerInnen die Möglichkeit mit den Schauspielern und der Regisseurin zu diskutieren und Fragen zu stellen. Große Literatur wurde so den Jugendlichen sehr lebendig vermittelt und leicht zugängig gemacht. So mancher Schüler wurde vom „Theatervirus“ infiziert.