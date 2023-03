Begehrtes Abzeichen für 332 Nachwuchs-Floriani

In den Stufen Bronze, Silber und Gold erhielten 332 Jugendfeuerwehrmitglieder aus dem Bezirk Wels-Land das begehrte Wissenstest-Abzeichen. Die Abnahme, unter den wachsamen Augen der Bewerter, bildet jährlich den Abschluss der langen Vorbereitungszeit in den Wintermonaten. Den Jugendfeuerwehrmitgliedern wird dabei an den Stationen, die die umfangreiche Ausbildung bei der Feuerwehr widerspiegeln, einiges abverlangt. Neben den theoretischen Prüfungen gibt es auch den Praxisteil mit Themen wie