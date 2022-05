Befreiungsfeier mit einem "Walk of Solidarity"

Zwei Monate vor Kriegsende, Mitte März 1945, hatten die Nationalsozialisten zwischen Gunskirchen und Edt noch ein Konzentrationslager angelegt. "Forst Hochholz" nannten sie es. 20.000 jüdische Häftlinge waren im Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen interniert. Etwa 5000 Menschen wurden von den Nazis dort ermordet, viele verhungerten oder starben an Krankheiten. Am Samstag, 14. Mai, findet um 10.30 Uhr beim ehemaligen KZ-Friedhof Gunskirchen (vom KZ-Denkmal an der Bundesstraße 1 rund 500 Meter auf der Straße nach Saag) eine Gedenkfeier zum 77. Jahrestag der Befreiung des KZ-Nebenlagers Gunskirchen statt.

Bereits um 10 Uhr startet beim Denkmal an der B1 ein "Walk of Solidarity" gemeinsam mit KZ-Überlebenden, Jugendlichen sowie Mitgliedern des Mauthausen Komitees Österreich und des Comité International Mauthausen.

Die Gedenkreden werden dieses Jahr der Autor und Regisseur Robert Schindel, Györy Frisch als Vertreter der ungarischen Juden sowie Robert Eiter vom Mauthausen Komitee halten. Musikalisch würdevoll begleiten werden die Gedenkfeier Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Gunskirchen, der Landesmusikschule Gunskirchen und des Singkreises Edt.

Wie berichtet plant das Mauthausen Komitee in Gunskirchen die Errichtung eines Lern- und Gedenkorts. 4000 Quadratmeter des ehemaligen KZ-Geländes wurden erworben.