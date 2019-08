Am Montag starten die Ausbauarbeiten für eine leistungsfähigere Stadteinfahrt und -ausfahrt an der Kreuzung B137/Johannesstraße (ÖAMTC-Kreuzung). Sie wird ampelgeregelt und es wird eine eigene Abbiegespur auf der Bundesstraße geben. Die Neugestaltung soll auch zu mehr Verkehrssicherheit beitragen. Denn vor allem zu den Stoßzeiten in der Früh und am Abend kämpften sich die Autofahrer von der Johannesstraße oft unter abenteuerlichen Bedingungen zwischen Lkw und Autos auf die stark befahrene B137.