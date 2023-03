Baustellensaison beginnt: Geduld ist wieder gefragt

Die Baustellensaison hat begonnen: Das Land investiert kräftig in die Infrastruktur, auch in der Region Wels-Land und Grieskirchen. Ein großes Straßeninfrastrukturprojekt für Grieskirchen ist die Instandsetzung der Bahnhofstraße. In Zusammenarbeit mit der Stadt Grieskirchen und den ÖBB erfolgt die teilweise Umgestaltung des Abschnitts, die Trag- und die Deckschicht werden saniert. Die derzeit laufende Etappe (Kehrbach und Bahnhofstraße Ost) mit Restarbeiten im Unterbau und in der