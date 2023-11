Baustelle, Weihnachtswelt, Messe gleichzeitig: Droht in Wels Verkehrschaos?

Es wird ein geschäftiges Wochenende in Wels: In der Innenstadt eröffnet am Freitag die Weihnachtswelt. Wenige hundert Meter weiter findet am Samstag und Sonntag die Beauty- und Make-up-Messe "Blush" statt. Hinzu kommt die Sperre der Salzburger Straße (B1) bei der Schulstraße – diese verursacht in Europa-, Dragoner- und Maria-Theresien-Straße ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, also bei wichtigen Zufahrten zum Messegelände. Auf diesen staut es auch ohne zusätzliche Hürden an Messetagen oft.