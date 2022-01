Baumblütenwochen statt Kirschblütenwanderung

Druckfrisch ist das neue Jahresprogramm des Naturparks Obst-Hügel-Land. Naturpark-Geschäftsführer Rainer Silber hofft, dass heuer wieder mehr Veranstaltungen planmäßig über die Bühne gehen können als in den vergangenen beiden Jahren der Pandemie. Das bekannteste und größte Event, die Kirschblütenwanderung im April, wird allerdings nach den Absagen 2020 und 2021 auch dieses Jahr nicht stattfinden.

"In ihrer Form wie vor Corona, bei dem alles auf einen Tag konzentriert ist, wird es die Kirschblütenwanderung nicht geben, stattdessen wollen wir sie zeitlich ausdehnen. Es geht in Richtung Frühlings- und Baumblütenwochen, bei denen es an den Wochenenden Programm bei einigen Höfen, Labestationen und Naturvermittlung geben soll", kündigt Silber an. Das Obst-Hügel-Land ist bereits zur Marillenblüte Ende März und zur Hauptblüte der Obstbäume im April ein beliebtes Ausflugsziel von Spaziergängern, Radfahrern und Naturliebhabern.

Das Naturpark-Team hat für heuer wieder zahlreiche Naturführungen für Kinder und Erwachsene geplant, die die Natur und Landschaft der Region entdecken wollen. Mit dabei ist das Obst-Hügel-Land auch wieder beim naturschauspiel.at unter anderem mit Expeditionen auf die Streuobstwiese, der beliebten Fledermaus-Nacht oder dem Nature Caching.

Start des Programms ist im Februar mit Baumschnittkursen. Am 19. Februar geht es beispielsweise um den Pflege- und Verjüngungsschnitt bei alten Obstbäumen, die die Streuobst-Wiesen prägen.

Start des Naturpark-Programms ist im Februar mit Obstbaum-Schnittkursen. Bild: (Schwarzl, Naturpark)

Artenvielfalt erhalten

Der Erhalt der Artenvielfalt gehört zu den Kernaufgaben des Naturparks. Etwa der Schutz des Kiebitz in einem Projekt gemeinsam mit BirdLife und Landwirten. Um dem Bodenbrüter zu einem höheren Bruterfolg zu verhelfen, werden seine Eier markiert und geschützt. Auf Ackerflächen wird der Mais um vier Wochen später angebaut.

Die im Vorjahr gestartete Erhebung der vorkommenden Schmetterlingsarten wird fortgesetzt. Die wenigen noch vorhandenen artenreichen Mager- und Feuchtwiesen sollen als Lebensraum für die bunten Insekten erhalten bleiben. In den beiden "Bienenfreundlichen Gemeinden" werden auch die Aktivitäten für den Schutz der Bienen fortgeführt. Außerdem ist geplant, den Lebensraum von Amphibien durch Teichsanierungen und die Neuanlage von kleinen Tümpeln zu verbessern.

Alle Infos zum Programm unter www.obsthuegelland.at