An Superlativen mangelte es beim gestrigen Pressegespräch samt Spatenstich nicht: Um zehn Millionen Euro errichtet die Baumarktkette Bauhaus im Welser Norden eine neue Service-Zentrale. In dieser laufen die Fäden für die 21 Niederlassungen in Österreich zusammen. Die Nutzfläche beträgt 3100 Quadratmeter, die bebaute Fläche 1600 Quadratmeter.