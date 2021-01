Bauernbund baut Vormachtstellung in Region Wels aus

So kommentiert Bauernbund-Bezirksobmann Leopold Keferböck das Ergebnis der Landwirtschaftskammerwahl vom Sonntag. In Zahlen ausgedrückt: In der Region Wels gewann die ÖVP-nahe Fraktion drei Mandate dazu und hält jetzt bei 153 von insgesamt 181 Mandaten. Der Rest verteilt sich auf die Unabhängige Bauernvertretung (16 Mandate), Freiheitliche Bauernschaft (9) und Grüne Bäuerinnen und Bauern (3).

Das Ergebnis bringt auch zwei neue Kammerräte aus der Region Wels, die zukünftig in der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer die Interessen ihrer Standeskollegen vertreten: Franz Waldenberger, der in Pennewang einen Biobetrieb mit Direktvermarktung betreibt, und Markus Brandmayr, ein Schweinezüchter und Ackerbauer aus Eberstalzell, ziehen neu in das sogenannte Bauernparlament ein.