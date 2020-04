Bauernhof in Offenhausen brennt: Schweine gerettet

Auf einem Bauernhof in der Ortschaft Balding ist aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Innerhalb weniger Minuten stand nahezu der gesamte Hof in Flammen. Der Wirtschaftstrakt brannte fast vollständig nieder. Der Wohntrakt wurde ebenfalls schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Die Einsatzkräfte konnten Schweine aus dem Stall retten.

Ein Großaufgebot von 16 Feuerwehren steht derzeit im Einsatz.