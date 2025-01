"Bauer sucht Frau"-Kandidatin trifft mit Club für Singles mitten ins Herz

Die Erwartungen übertroffen hat das erste Speed-Dating im Gasthof Schartnerblick in Scharten, das Vanessa Ehrengruber am Sonntag organisiert hat. Die 26-Jährige war im Vorjahr Kandidatin bei "Bauer sucht Frau" und hat wie berichtet einen Club für junge Singles mit dem Namen "Flirtfabrik" gegründet. Ziel ist es, eine Gemeinschaft zu schaffen, in der sich junge Menschen aus der Region wohlfühlen, neue Leute kennenlernen und einfach eine gute Zeit miteinander haben können.

Karaoke und Angebot für 50+

130 Frauen und Männer hatten sich für die erste Veranstaltung angemeldet. "Wir haben das Speed-Dating auf je 20 Frauen und 20 Männer beschränkt, die anderen sind auf einer Warteliste, aber wir planen bereits die nächsten Veranstaltungen", sagt Ehrengruber, die in der Organisation von Jacqueline Lautner und Viktoria Ziegelbäck unterstützt wird.

Fix ist bereits ein gemeinsamer Karaoke-Abend am 29. März im Fly in Prambachkirchen. Die nächste Speed-Dating-Runde findet am 6. April wieder im Gasthof Schartnerblick statt. Weiters in Planung: gemeinsames Wandern, ein Kochkurs und ein Lauftreff.

"Aufgrund der großen Nachfrage möchten wir auch ein Speed-Dating für die Generation 50 oder 55 plus anbieten", kündigt Ehrengruber an. Sie freut sich, dass das Angebot auf so großes Interesse gestoßen ist. Auch das Feedback der Teilnehmenden sei großartig gewesen. "Noch keiner hatte bisher bei einem Speed-Dating teilgenommen. Aber alle finden es cool, dass man abseits der Dating-Apps gleich persönlich in Kontakt kommt und sich ein besseres Bild machen kann", sagt Ehrengruber.

Manche hätten sich etwas mehr Zeit gewünscht, aber beim Speed-Dating dauert jedes Gespräch nur vier Minuten, bevor es zum nächsten Gesprächspartner weitergeht. Allerdings gibt es im Anschluss noch ausreichend Zeit, weiter mit den verschiedenen Leuten zu plaudern. Die meisten Teilnehmer kamen aus der Region Eferding, Wels, Grieskirchen und Linz-Land, Anfragen gab es aber sogar aus der Steiermark.

Anmeldung für die nächsten Veranstaltungen per Mail an: flirtfabrik2025@gmail.com, Instagram: flirt_fabrik

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger