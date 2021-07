Bauer fand Leguan auf Misthaufen

Nicht schlecht staunte ein Bauer am Freitagmorgen, als er auf seinem Misthaufen ein grünes Reptil fand. Bei den ungewöhnlichen Besucher handelte es sich um einen Leguan, der es sich mitten in den Abfällen bequem gemacht hatte. "Er konnte kaum glauben, was er da sah", berichtet die Tierrettung Oberösterreich.

Der stutzige Bauer rief die Feuerwehr Prambachkirchen, diese wandte sich an die Tierretter. Nachbarn und Familie umzingelten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte den Misthaufen, damit sich das Reptil nicht aus dem Staub machen konnte. Via Facebook wurde dann nach dem Besitzer gesucht – mit Erfolg.

Das Kriechtier war einer Frau, die in der näheren Umgebung lebt, entlaufen. Der Leguan durfte sich in ihrer Wohnung frei bewegen und war durch ein offenes Fenster entwischt. "Ich bin so froh, dass ich meinen Süßen wieder abholen kann. Danke an alle, die geholfen haben", ließ die Besitzerin via Facebook wissen.