Basketball: Nachwuchsstar bleibt in Wels

Das hat er jetzt mit seinem Verein, den "Flyers", vereinbart. In dieser Zeit soll er auf eine Profikarriere im Ausland vorbereitet werden. Dazu haben Verein und Spieler einen Ausbildungsvertrag über drei Jahre geschlossen.

Das Nachwuchstalent hat sich in den ersten Runden der noch jungen Saison einen Platz in den "Starting 5" der Flyers erspielt und aktuell die zweitmeisten Punkte in der Mannschaft geholt.

