Basketball-Doppel in der Raiffeisen-Arena

In der Welser Raiffeisen-Arena steht heute ein außergewöhnliches Spektakel auf dem Programm. Das Damenteam von LZ OÖ trifft ab 14.30 Uhr auf die Klosterneuburg Duchess. Um 17.30 Uhr treffen die Flyers in der Raiffeisen-Arena auf die Traiskirchen Lions.

Die Ladies des DBB lZ OÖ spielen ihr zweites Semifinale gegen den regierenden Meister. Nach der Niederlage im ersten Spiel wollen die Welserinnen dem großen Favoriten um den Meistertitel ein Bein stellen. Der Eintritt für Schüler und Studenten ist frei. Der Eintritt zum Damenspiel ist generell gratis. Aufgrund der 3G-Regel gibt es in der Halle keine Maskenpflicht. "Wir freuen auf ein Basketball-Fest", so Flyers-Obmann Michael Dittrich.

Cameron Delaney Bild: Gepa/Oberländer

Wer in der Halle schon am Nachmittag die Damen verfolgt hat, erhält bei gleichzeitiger Konsumation am Buffet einen Gratis-Eintritt für das Spiel der Flyers. Diese haben sich bereits für das Viertelfinale qualifiziert. "Unser Fokus liegt schon auf den Playoffs. Trotzdem wollen wir gegen Traiskirchen einen Heimsieg landen", sagt Headcoach Sebastian Waser.