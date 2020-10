Bangen, ob Corona die Planungen für die Weihnachtswelt durchkreuzt

Gestern früh meldete die Stadt Wels erstmals mehr als 300 Corona-Infizierte. Bedeutet der stetige Anstieg der vergangenen Tage nun auch das Aus für die Welser Weihnachtswelt? Beim Welser Stadtmarketing- und Tourismuschef Peter Jungreithmair schwindet jedenfalls zunehmend der Optimismus, den er noch beim Pressetermin zum Welser Christkindlmarkt Mitte Oktober ausgestrahlt hat.

"Es wäre naiv zu glauben, dass es in den nächsten Wochen keine weiteren Einschränkungen geben wird. Aber outdoor besteht derzeit noch die größte Chance, dass es funktionieren kann", sagt Jungreithmair. Es bleibe nichts anderes übrig, als die tagesaktuellen Entwicklungen und Vorgaben der Bundesregierung abzuwarten. "Solange wir dürfen, werden wir die Weihnachtswelt durchführen", so der Stadtmarketingchef. Einkalkuliert sei dabei, dass es auch während des Christkindlmarkts zu einer Schließung kommen kann, darauf habe man sich vorbereitet.

50 Prozent Minus im Tourismus

Ungeachtet der unsicheren Entwicklung müssen die Bewohner und Wels-Besucher natürlich nicht auf den festlichen Lichterglanz verzichten. Bereits diese Woche beginnen eww-Mitarbeiter mit dem Montieren der Weihnachtsbeleuchtung. Nächste Woche soll dann mit dem Aufbau für die Weihnachtswelt begonnen werden, die ab 20. November mit einem strengen Sicherheitskonzept und abgespeckten Programm über die Bühne gehen soll.

Für den Tourismus jedenfalls wäre die Abhaltung der Weihnachtswelt noch ein kleiner Hoffnungsschimmer in diesem wirtschaftlich enorm herausfordernden Corona-Jahr. Die Nächtigungen in den Beherbergungsbetrieben der Tourismusregion gingen um rund 50 Prozent gegenüber 2019 zurück. Vor allem für das letzte Quartal sieht es wegen Absagen im Welser Messekalender schlecht aus.

Schallerbacher Winterdorf

Auch in der Tourismusgemeinde Bad Schallerbach hält man am jährlichen Winterdorf am Rathausplatz fest. Start ist bereits am 6. November (bis 30. Dezember täglich von 15 bis 21 Uhr). "Gastronomie wird es geben und auch das Eislaufen, das heuer sogar gratis ist. Das Plattlschießen ist laut den Vorgaben der Bundesregierung auf zwölf Personen beschränkt", sagt Vitalwelt-Geschäftsführer Philipp Haas. Die Eröffnungsfeier kann heuer coronabedingt nicht stattfinden.

