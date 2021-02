Bahnhof in Gunskirchen wird technisch aufgerüstet

6,4 Millionen Euro investieren die ÖBB in den nächsten zwei Jahren in den Bahnhof Gunskirchen. Geplant ist ein neues Technikgebäude mit moderner Wartezone. Der Baubeginn ist Anfang März. Bereits ab Mitte Mai nächsten Jahres soll die neue Sicherungsanlage die Weichen und Signale steuern. Voraussichtlich im Herbst 2022 will die ÖBB das Projekt zum Abschluss bringen.

Der neue Hochbau samt Wartebereich entsteht am Standort des alten Stationsgebäudes. Zugzielanzeigen, Info-Monitor und moderne Lautsprecher sollen Fahrgästen das Reisen erleichtern.

Das neue Stellwerk ersetzt die alten elektronischen Sicherungsanlagen. Mit modernster Technik werden in Zukunft Weichen und Signale gesteuert. Mit dem neuen Stellwerk werden auch die Voraussetzungen für die Einbindung in die in Linz ansässige, zentrale Betriebsführeranlage geschaffen.

Die Arbeiten haben Auswirkung auf die Zugänge. Die ÖBB ersucht deshalb die Fahrgäste, sich über geänderte Abfahrtsbahnsteige unter oebb.at mit der Scotty App oder telefonisch unter 05-17 17 zu informieren. Je nach Bauphase werden zeitweise auch Parkplätze am Bahnhof gesperrt sein.