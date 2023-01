Bad Wimsbach baut Kindergarten und einen Lagerhalle für die Landjugend

Mit einem einstimmigen Budgetbeschluss gab der Gemeinderat jetzt grünes Licht für die wichtigsten Bauvorhaben der Gemeinde im Jahr 2023. Neben dem Bau eines zusätzlichen Kindergartens sind unter anderem zwei Löschwasserbehälter in Rath und Haidermoos um 60.000 Euro geplant und die Errichtung einer Lagerhalle auf dem gemeindeeigenen Grundstück in Ehrenfeld in der Nähe der Sportanlagen für die Landjugend und den Bauhof.Die Ausschreibung für den Neubau des zusätzlichen Kindergartens im Breitfeld