Bad Schallerbach verzichtet heuer auf das Feuerwerk

Aufgrund des Umweltgedankens und der hohen Feinstaubbelastung überlegte man in Bad Schallerbach, stattdessen eine Lasershow zu veranstalten. "Aber die derzeit hohen Energiekosten sprechen dagegen, das hätten wir schwer argumentieren können", sagt Bürgermeister Markus Brandlmayr (VP). Zum Thema Feuerwerk wurden Schallerbacherinnen und Schallerbacher befragt, wobei sich die Gegner und Befürworter in etwa die Waage hielten. Schlussendlich gab es aber behördlich kein grünes Licht für das Feuerwerk im Ortszentrum aufgrund der nun dichteren Verbauung mit einer neuen Wohnanlage. Für nächstes Jahr will man sich im Tourismusort eine Alternative für den Silvesterabend überlegen.

