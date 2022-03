Bacherer fuhr im Slalom allen davon

Die Tagesbestzeit im Slalom erzielte die in Hochform befindliche Schülerläuferin Lara Bacherer (ESKA). Die besten Herren, angeführt von Stefan Gassner (ESKA), lagen knapp zwei Sekunden zurück. Am Sonntag beim Riesenslalom hatten wieder die Herren Oberwasser. Hannes Gassner erzielte die Tagesbestzeit, Bacherer gewann mit einer Sekunde Rückstand die Damenwertung. Bei den Kindern siegte an beiden Tagen Marlies Müller (ESKA). Die Tagessieger bei den Burschen waren Xaver Parzer (TSU Stadl-Paura) und Jan Mayrhofer (SCU Eberstalzell). Covid-bedingt waren bei den am Wochenende vom Welser TVN organisiert Volksläufen 30 Läufer weniger am Start.