Babyelefanten aus Wels helfen beim Abstandhalten

Einen Meter – oder "so groß wie ein Babyelefant" – Abstand halten, das haben wir seit Beginn der Corona-Krise in einer Kampagne der Bundesregierung und des Roten Kreuzes hunderte Male gehört. Angela und Franz Rebhandl, vom gleichnamigen Welser Unternehmen für Kühlmöbel und Ladenbau, haben die Idee aufgegriffen, in ihrem Betrieb wurde mittlerweile eine große Herde von Babyelefanten als Abstandshalter gefertigt.

"Zuerst nur als Spaß für einen befreundeten Gastronomen gedacht, der in Traunkirchen das Eiscafé Giovanni betreibt und wo wir fünf Prototypen aufgestellt haben, hat sich die Idee durch Mundpropaganda und über Facebook und Instagram zu einem Selbstläufer entwickelt", freuen sich die beiden.

Angela Rebhandl hatte vor einigen Wochen die Idee. Sie fragte sich, wie groß nun wirklich ein Babyelefant sei, und dachte sich, es wäre doch originell, so einen Abstandshalter herzustellen. "Wir wollten auch ein bisschen für Schmunzeln und Freude sorgen, in einer Zeit, in der es sehr viele negative Meldungen gibt."

Auch am Arthofergut in Hartkirchen haben die Babyelefanten zur Freude der Kinder Einzug gehalten. Bild: privat

Interesse aus vielen Branchen

Die Babyelefanten, für die das Welser Unternehmen bereits Designschutz angemeldet hat, sind bereits im max.center, in diversen Geschäften, in Kinderarztpraxen, in Fahrschulen, bei Bootsvermietern und in Gastronomiebetrieben aufgestellt. "Mittlerweile haben wir nicht nur Aufträge in Oberösterreich, sondern etwa auch aus Salzburg und Tirol. So hat etwa ein Hotelier aus dem Zillertal angefragt. Das Interesse geht quer durch alle Branchen", betont Franz Rebhandl.

Gefertigt werden die Babyelefanten nach einem Entwurf der Grafikerin Raphaela Gratzer aus witterungsbeständigem Birkensperrholz. Da sie in jeder Farbe bemalt und gestaltet werden können, kommen sie auch in Kinderbetreuungseinrichtungen gut an.

Beliebtes Fotomotiv

Auch beim Eiscafé Giovanni in Traunkirchen halten sich die Leute beim Anstellen für ihr Eis brav an die Abstände zwischen den Elefanten, und diese sind dort mittlerweile ein sehr beliebtes Fotomotiv.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at