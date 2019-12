Autoteilen wird noch attraktiver

Als Alternative zum Zweitauto bietet der Grieskirchner Carsharing Verein Mobilcard die Nutzung eines Elektroautos. Das schont Ressourcen und Kosten. Der Renault Zoe hat nun einen fixen Standplatz mit Ladestation zwischen dem VZ Manglburg und dem Bürozentrum Beutelmayr. Der Verein startet nun eine Aktion, um mehr Menschen vom Umstieg zu überzeugen. Bis Ostern besteht die Möglichkeit, ohne Mitgliedsbeitrag das Carsharing zu nutzen.

Umweltstadtrat Bernhard Waldhör (Grüne) übergibt die Zugangskarte und macht eine Einschulung zur Reservierung und Nutzung des Elektroautos. Während der Ausleihzeit fallen Kosten von 3,90 Euro pro Stunde an, maximal 39 Euro pro 24 Stunden. Das Laden an der vereinseigenen Ladestation ist gratis. Reservierung und Abrechnung erfolgen über ein Online-Buchungssystem und per Bankeinzug.

Für Nutzer, die mit dem Fahrrad zum Auto kommen, gibt es eine Fahrradbox, die die Stadtgemeinde zur Verfügung gestellt hat.