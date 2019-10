Autolenker übersah Unfallstelle und prallte gegen Pkw

Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen hatte gegen sechs Uhr früh in der Ortschaft Gschnarret (Gemeinde Stroheim) eine Unfallstelle mit einem Pannendreieck abgesichert. Seinen Pkw hielt der Mann am rechten Fahrbahnrand der B129 in Fahrtrichtung Eferding. Der 41-Jährige war wieder zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt, als sich ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Eferding mit seinem Auto näherte. Dieser Lenker übersah nach eigenen Angaben das Pannendreieck und den stehenden Pkw und fuhr auf den Wagen auf. Das Auto des 43-Jährigen schlitterte links von der Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und suchte selbst einen Arzt auf. Die B129 war für die Dauer der Bergungsarbeiten für etwa eineinhalb Stunden erschwert passierbar.

Der Unfall passierte in der Ortschaft Gschnarret: