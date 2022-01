Autohaus spendet Maultiere für Haiti

Bei Auto Müller aus Bad Wimsbach hat die ungewöhnliche Transaktion mit der Stadlinger Hilfsorganisation MIVA zu tun, die von Geschäftsführer Markus Müller seit vielen Jahren großzügig unterstützt wird. Durch die aktuelle Spende werden vier Maultiere in der karibischen Krisenrepublik Haiti finanziert. Die vierbeinigen Lastenträger sind in den bergigen Gegenden Haitis das einzig einsetzbare Transportmittel. Durch ein Maultier werden mühsam geerntete Lebensmittel zum oftmals kilometerweit entfernten städtischen Markt transportiert. Einen Spendenscheck über 1500 Euro übergab Müller vor kurzem an MIVA-Leiterin Christine Parzer.