Autobrand in Wels - war es Brandstiftung?

2 Uhr in der Früh, Schafwiesenstraße Wels-Pernau: Auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus steht plötzlich ein Auto schon beinahe in Vollbrand. Feuerwehr und Polizei rücken an. Die Flammen können unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden.

Am Donnerstag beginnt die Polizei mit den intensiven Ermittlungen. Neben der Spurensicherung wird auch ein Brandsachverständiger beigezogen. Der Verdacht: Es könnte sich um Brandstiftung gehandelt haben. Ein Verdächtiger wird befragt - doch dieser leugnet jede Beteiligung.

Die Ermittlungen laufen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.