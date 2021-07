Erst 2028 sei geplant, die Lärmschutzwände an der Autobahn in Wels-Nord zu erneuern. Der Welser SPÖ ist das zu spät: "Die Leute sind schon am Verzweifeln. Der Lärm wird immer mehr und Wels ist eine der wenigen Städte, wo auf der Autobahn noch 130 gefahren werden darf", kritisiert Karl Schönberger, SPÖ-Mandatar und Vorsitzender der Sektion Puchberg.