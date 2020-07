Seit Tagen steht vor dem Pfarramt in Waizenkirchen ein verwaister BMW. Die Nummerntafeln wurden abgenommen. Hinter der Windschutzscheibe steckt ein Kfz-Prüfbericht. Was es mit dem abgemeldeten Fahrzeug auf sich hat, ist inzwischen Tagesgespräch in der knapp 4000 Seelen zählenden Marktgemeinde.