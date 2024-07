Auto überschlug sich in Baumgarten: 24-Jährige leicht verletzt

Eine 24-jährige Natternbacherin fuhr Montagnachmittag gegen 17.40 Uhr mit ihrem Pkw durch Neukirchen am Walde. In der Ortschaft Baumgarten kam das Fahrzeug von der Straße ab, touchierte mehrere Sträucher und kollidierte mit einem Baumstumpf. Dadurch überschlug sich das Auto, es kam am Dach zum Liegen. Über die automatische E-Call Auslösung des Pkw wurden die Rettungskräfte alarmiert.

Die Frau konnte selbstständig aus dem Fahrzeug klettern und wurde mit leichten Verletzungen zum Klinikum Schärding geflogen. Sie gab an, dass sie einen Korb am Beifahrersitz angurten wollte, als es zu dem Unfall kam.

