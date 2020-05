Auto stürzte nach Unfall fünf Meter über Böschung

Ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Eferding, der gegen 19:35 Uhr auf der B129 in Richtung Eferding unterwegs war, dürfte das Abbiegemanöver seines Vordermannes zu spät bemerkt haben. Er fuhr auf das Heck des Smart, gelenkt von einem 64-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land auf.

Der Aufprall war so heftig, dass das Auto des 19-Jährigen von der Fahrbahn abkam, über eine rund fünf Meter hohe Böschung stürzte und sich überschlug, bevor es in einem Feld auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Der Autolenker konnte sich bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus seinem Fahrzeug befreien. Videoaufnahmen zeigen die Unfallstelle:

Der Smart des Unfallgegners drehte sich einmal um die eigene Achse und kam auf der Gegenfahrbahn zu Stehen. Beide Lenker und die Beifahrerin des 61-Jährigen, wurden verletzt. Die Rettung brachte sie in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz und in das Klinikum Wels, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Smart wurde schwer beschädigt Bild: www.fotokerschi.at | Kastner

Die Feuerwehren Fraham und Pupping sicherten die Unfallstelle ab und führten anschließend die Bergung der Unfallfahrzeuge durch. Die Eferdinger Straße war im Bereich der Unfallstelle rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt.



Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.