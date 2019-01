Auto stieß Fußgängerin nieder - Fahrer floh

HARTKIRCHEN. Von einem Pkw angefahren und verletzt wurde eine 82-jährige Frau beim Parkplatz eines Supermarkts in Hartkirchen (Bezirk Eferding). Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der bisher unbekannte Autolenker war am Samstag gegen 12:05 vom Parkplatz auf die B 131 gefahren. Dabei übersah er die Frau, die ihr Fahrrad auf dem parallel zur Bundestraße laufenden Radweg Richtung Ortszentrum schob. Die Pensionistin aus dem Bezirk Eferding wurde von dem Wagen auf die Fahrbahn der B 131 geschleudert und dabei unbestimmten Grades verletzt. Die 82-Jährige wurde in das Klinikum Wels gebracht.

Der Lenker des Autos fuhr ohne anzuhalten Richtung Aschach an der Donau weiter. Laut Augenzeugenberichten dürfte der Pkw grau gewesen sein. Zeugen des Unfalls werden ersucht, sich bei der Polizei in Aschach an der Donau, Telefonnummer 059133 4222, zu melden.

